МЭРТ отказал "Укрзализныце" в автоматическом повышении тарифов

Министерство экономического развития и торговли Украины не поддержало проект постановления "Укрзализныци" об автоматическом повышении тарифов.

Свою позицию ведомство изложило в официальном ответе компании. Его подписал первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефёдов, передаёт "Обозреватель".

В письме отмечается, что Кабинет министров Украины постановлением от 25.12.1996 №1548 "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)" определил, что тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги устанавливает Мининфраструктуры по согласованию с МЭРТ и Минфином. Кроме того, в документе подчеркивается, что способ государственного регулирования тарифов путем их автоматической индексации законом не предусмотрен.

Процесс формирования и установления тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги должны происходить с учетом законов, а уровень тарифов утверждаться (фиксироваться) уполномоченным органом, в частности, до создания национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, – Мининфраструктуры по согласованию с МЭРТ и Минфином,

– объясняется в ответе министерства.

Кроме того, в МЭРТ сделали замечание УЗ по поводу того, что положения ее проекта постановления не согласуются между собой. К примеру, в нем устанавливаются конкретные сроки индексации – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответствующего года. Однако по правилам срок индексации тарифов должен определяться специальными органами, в соответствии с Законом Украины "О ценах и ценообразовании". К тому же, постановление Мнинфраструктуры, Минфина и МЭРТ допускает только установку механизма индексации тарифов. "Учитывая изложенное, проект постановления не поддерживается", – резюмировали в письме МЭРТ.