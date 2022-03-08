Мэру Ирпеня предложили сдаться и обещали "улучшить материальное состояние"
Источник:телеграм Александра Маркушина
Оккупанты начали угрожать мэру Ирпеня, что на Киевщине. Письмо с угрозами получил Александр Маркушин.
Сообщение с угрозами, которое злоумышленники направили с российского номера, опубликовал мэр Ирпеня в телеграме.
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Оккупанты предлагали Маркушину "сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение".
Мэру Ирпеня предложили сдаться / Фото с телеграм Александра Маркушина
Сам Маркушин заявил, что отказался от предложения. Так что оккупанты пошли вслед за российским кораблем.
Делаю оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, возлюбленная. Возвращайтесь в Россию,
– написал Маркушин.
Заметим, что ранее оккупанты убили мэра Гостомеля Юрия Прилипко, когда он раздавал хлеб.
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