Мэру Мукачево Балоге избрали меру пресечения

Мэру Мукачево Андрею Балоге ВАКС избрал меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей, или залоге.

Еще днем, 26 июня, прокурор сообщил о подозрении мэру Мукачево и председателю районного совета, а пока ему объявили о мере пресечения. Также детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 4 лицам, причастным к делу о незаконной продаже земли.

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Балоге выбрали меру пресечения

26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения городскому голове на Закарпатье,

– говорится в сообщении САП.

Он совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 гектаров.

Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Это означает, что он должен сдать загранпаспорта и не отлучаться за пределы Мукачево без разрешения следователя.

. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, еще 10 октября 2023 года НАБУ и СБУ посетили мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Причиной была коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" – участок прямо в центре города на берегу реки Латорица.