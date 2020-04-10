Мэру Запорожья вручили повестку за невыполнение условий карантина
Мэр Запорожья Владимир Буряк получил повестку по уголовному делу о невыполнении городскими властями постановления правительства о карантине. Говорится о намерении Буряка возобновить в городе движение общественного транспорта.
Досудебное расследование полиция проводит по статье 325 УКУ "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". О получении повестки Владимир Буряк рассказал на своей странице в фейсбук.
Читайте также В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работает
Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры? Что делать горожанам, которым нужно ухаживать за парализованными или больными старенькими родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответа,
– сообщил Буряк.
Мэр Запорожья отметил, что просил премьер-министра Украины расширить перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.
Отметим, санкция статьи, по которой проводят расследование против Буряка, предусматривает до 3 лет ограничение свободы или до 3 лет лишение свободы, или же штраф в размере 51 тысячи гривен. Если же действия обвиняемого привели к смерти людей, то ему может грозить и 8 лет в тюрьме.
Почему возбуждено дело против Буряка?Мэр Запорожья Владимир Буряк 5 апреля заявил, что весь общественный транспорт в городе будет выходить на маршруты. А дополнительных ограничений из-за усиления карантина с 6 апреля не будет. По словам Буряка, он понимает вынужденность мер безопасности. Однако мэр отметил, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек, другим категориям людей, нужно как-то добираться на работу.
Позицию Буряка резко раскритиковал Президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что действиями мэра займется СБУ и МВД.
Усиленные карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть домасегодня , 15:09
-
Вероятно, на это время закроют все магазины, – мэр Ивано-Франковска о комендантском часесегодня , 12:27
-
Минздрав едет в Ивано-Франковск, где наибольшее количество смертей от коронавирусасегодня , 10:27
-
Украина ответила на распространение коронавируса рано и решительно, – посол ЕСсегодня , 13:06
-
ГБР подозревает Татьяну Чорновол в убийстве: дело касается поджога офиса партии регионовсегодня , 12:46
-
В Харькове ночью взорвали банкомат "Приватбанка": воров на велосипедах уже поймали – видеосегодня , 12:44