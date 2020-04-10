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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мэру Запорожья вручили повестку за невыполнение условий карантина

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      Мэр нарушил постановление правительства о карантинных ограничениях / Факты

      Мэр Запорожья Владимир Буряк получил повестку по уголовному делу о невыполнении городскими властями постановления правительства о карантине. Говорится о намерении Буряка возобновить в городе движение общественного транспорта.

      Досудебное расследование полиция проводит по статье 325 УКУ "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". О получении повестки Владимир Буряк рассказал на своей странице в фейсбук.

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      Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры? Что делать горожанам, которым нужно ухаживать за парализованными или больными старенькими родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответа,
      – сообщил Буряк.

      Мэр Запорожья отметил, что просил премьер-министра Украины расширить перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

       

      Отметим, санкция статьи, по которой проводят расследование против Буряка, предусматривает до 3 лет ограничение свободы или до 3 лет лишение свободы, или же штраф в размере 51 тысячи гривен. Если же действия обвиняемого привели к смерти людей, то ему может грозить и 8 лет в тюрьме.

      Почему возбуждено дело против Буряка?Мэр Запорожья Владимир Буряк 5 апреля заявил, что весь общественный транспорт в городе будет выходить на маршруты. А дополнительных ограничений из-за усиления карантина с 6 апреля не будет. По словам Буряка, он понимает вынужденность мер безопасности. Однако мэр отметил, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек, другим категориям людей, нужно как-то добираться на работу.

      Позицию Буряка резко раскритиковал Президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что действиями мэра займется СБУ и МВД.

      нові карантинні обмеження
      Усиленные карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Расследования Транспорт Новости Запорожья
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