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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Меру Запоріжжя вручили повістку за невиконання умов карантину

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      Мер порушив постанову уряду про карантинні обмеження / Факты

      Мер Запоріжжя Володимир Буряк отримав повістку у кримінальній справ щодо невиконання міською владою постанови уряду про карантин. Мовиться про намір Буряка відновити у місті рух громадського транспорту.

      Досудове розслідування поліція проводить за статтею 325 ККУ "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням". Про отримання повістки Володимир Буряк розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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      Коли мені вручили повістку, я спитав, як бути з людьми, які повинні їздити на життєво важливі процедури? Що робити містянам, яким потрібно доглядати паралізованих або хворих стареньких батьків? І таких людей сотні. Я не отримав відповіді,
      – повідомив Буряк.

      Мер Запоріжжя зазначив, що просив прем'єр-міністра України розширити перелік осіб, які можуть користуватись громадським транспортом.

       

      Зазначимо, санкція статті, за якою проводять розслідування проти Буряка, передбачає до 3 років обмеження волі, або до 3 років позбавлення волі, або ж штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Якщо ж дії обвинуваченого призвели до смерті людей, то йому може загрожувати і 8 років у вязниці.

      Чому порушено справу проти Буряка?
      Мер Запоріжжя Володимир Буряк 5 квітня заявив, що весь громадський транспорт у місті виходитиме на маршрути. А додаткових обмежень через посилення карантину з 6 квітня не буде. За словами Буряка, він розуміє вимушеність заходів безпеки. Однак мер зазначив, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек іншим категоріям людей, потрібно якось добиратися на роботу.
      Позицію Буряка різко розкритикував Президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що діями мера займеться СБУ та МВС.

      нові карантинні обмеження
      Посилені карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Транспорт Карантин в Україні 2020 Розслідування Новини Запоріжжя
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