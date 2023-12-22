Мэры 3 крупных городов мгновенно отреагировали на критическую ситуацию с дронами в Авдеевке, – Бутусов

Мэры нескольких украинских городов мгновенно отреагировали на критическую нехватку дронов у защитников на Авдеевском направлении, хотя центральные власти лишили местные бюджеты "военного" НДФЛ. В частности, Киев отправил защитникам Авдеевки 200 дронов.

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Напомним, что именно он предоставил проблеме с поставкой дронов общественной огласки.

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Мэры Киева, Днепра и Львова передали необходимые дроны в Авдеевку

"Информирую о реакции всех государственных деятелей на критическую ситуацию в наших войсках в Авдеевке из-за отсутствия системных поставок дронов. Очень приятно отметить, что мэры трех украинских городов проявили государственное мышление и отреагировали мгновенно, хотя города в октябре были избавлены от доходов от военных налогов", – написал Юрий Бутусов.

В частности, он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко передал 100 FPV-дронов 47 механизированной бригаде. А руководитель "Украинской команды" Артур Палатный передал 100 FPV-дронов и станцию управления 110 механизированной бригаде. Также Кличко сообщил, что ранее столица перечислила на закупку дронов 600 миллионов гривен.

В комментарии Кличко добавил, что город Киев ранее перечислил командованию сил логистики ВСУ 600 миллионов гривен специально для закупки дронов и не понимает, почему дроны не поставляют в войска,

– отметил Бутусов.

Кроме мэра Киева, на нужды защитников Авдеевки оперативно отреагировал мэр Днепра, который передал 40 квадрокоптеров Аутел-4 110 бригаде, а также мэр Львова, который отправил 110 бригаде 110 FPV-дронов, сообщил журналист.

"Все мэры очень удивлены, что, несмотря на то, что центральные власти изъяли у городов 40 миллиардов гривен налога на доходы от военнослужащих, потребности в дронах все равно власть не закрывает и все равно армия зависит от ослабленных местных бюджетов", – подчеркнул Бутусов.