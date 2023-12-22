Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Нагадаємо, що саме він надав проблемі з постачанням дронів суспільного розголосу.

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Мери Києва, Дніпра та Львова передали необхідні дрони в Авдіївку

"Інформую щодо реакції усіх державних діячів на критичну ситуацію у наших військах в Авдіївці через відсутність системних постачань дронів. Дуже приємно відзначити, що мери трьох українських міст проявили державне мислення та відреагували миттєво, хоча міста у жовтні були позбавлені доходів від військових податків", – написав Юрій Бутусов.

Зокрема він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко передав 100 FPV-дронів 47 механізованій бригаді. А керівник "Української команди" Артур Палатний передав 100 FPV-дронів та станцію управління 110 механізованій бригаді. Також Кличко повідомив, що раніше столиця перерахувала на закупівлю дронів 600 мільйонів гривень.

У коментарі Кличко додав, що місто Київ раніше перерахувало командуванню сил логістики ЗСУ 600 мільйонів гривень спеціально для закупівлі дронів і не розуміє, чому дрони не постачають у війська,

– зазначив Бутусов.

Окрім мера Києва, на потреби захисників Авдіївки оперативно відреагував мер Дніпра, який передав 40 квадрокоптерів Аутел-4 110 бригаді, а також мер Львова, який відправив 110 бригаді 110 FPV-дронів, повідомив журналіст.

"Усі мери дуже здивовані, що попри те, що центральна влада вилучила у міст 40 мільярдів гривень податку на доходи від військовослужбовців, потреби в дронах все одне влада не закриває і все одно армія залежить від послаблених місцевих бюджетів", – наголосив Бутусов.