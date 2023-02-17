Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он напомнил, что ранее традиционно на Мюнхенской конференции выступал глава МИД России Сергей Лавров.

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Однако в этом году организаторы конференции сделали ставку на тех россиян, которые условно являются носителями альтернативного мнения о будущем России.

Почему на Мюнхенскую конференцию пригласили оппозиционеров

По словам политолога, Запад хочет видеть Россию без нынешнего диктатора Владимира Путина.

А кто может провести депутинизацию России? Это россияне. Кто может быть драйвером среди россиян касательно другой политики, чем та, которую представляет режим Путина? Это те люди, которые хотя бы декларируют, что выступают за ценности демократического мира,

– отметил Вигиринский.

Почти все российские оппозиционеры находятся за границей. Однако тезисы, которые они распространяют, так или иначе совпадают с ценностями организаторов Мюнхенской конференции.

Вигиринский сообщил, что в субботу, 18 февраля, должно состояться обсуждение по поводу будущего России.

"В этой дискуссии важно услышать практические алгоритмы обеспечения депутинизации России от тех, кто претендует на власть в стране после Путина", – сказал политолог.

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План электорального "переворота" в России

Вигиринский рассказал, что в информационном поле постепенно начинает появляться нарратив о том, что война в Украине, развязанная диктатором, может привести к перевороту в России, но через электоральную демократию.

По этому сценарию Путин добровольно отходит от власти и не участвует в президентских выборах в 2024 году,

– сказал политолог.

Такой концепт направлен на то, чтобы вывести Россию из изоляции. Ведь раньше страна участвовала во многих глобальных экономических проектах. Однако все это остановилось из-за вторжения в Украину и санкций против России.

"Те люди, которые владеют финансовым ресурсом, хотят вернуться в повестку дня. Они допускают вариант, что для того, чтобы прекратить войну, через процедуру выборов можно изменить политическую элиту в России", – сказал Вигиринский.

Кто может выйти на политическую арену после Путина

По словам политолога, в случае если Путин отойдет от власти, российским избирателям нужно предложить какую-то альтернативу.

Если депутинизация действительно произойдет, то, возможно, ответственным за реализацию нового политического проекта в России будет кто-нибудь из тех, кто будет участвовать в Мюнхенской конференции,

– предположил Вигиринский.

Однако для того, чтобы говорить о будущем постпутинской России, нужно предпринять важнейший шаг – отстранить от власти нынешнего диктатора и его окружение.

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