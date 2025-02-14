Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена для Deutschlandfunk, который цитирует Bild. До этого Дональд Трамп делал заявление, что, мол, на мероприятии могут встретиться представители Украины, России и США.

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Почему россиян не будет на Мюнхенской конференции

Кристоф Хойсген призвал осторожно относиться к заявлению Дональда Трампа, что в Мюнхене "планируются переговоры высокопоставленных представителей США и России".

Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть,

– заявил Хойсген.

Кроме того, по словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующих виз представителям российской власти.

К слову, Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами 13 февраля заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности якобы встретятся "высокопоставленные" представители России, США и Украины. В то же время президент США не был уверен, кто какую страну будет представлять.

В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится. Ведь пока нет никакой общей позиции на столе для разговора с россиянами. А для начала Украина должна обсудить это с США.