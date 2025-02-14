Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что накануне Дональд Трамп заявил журналистам, будто на Мюнхенской конференции будут присутствовать российские высокопоставленные чиновники. Однако на самом деле Россия не была приглашена в Мюнхен.

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"Вчера было заявление, что Украина чуть ли не с Россией будет говорить в Мюнхене, но оказалось, что он так подколол россиян", – сказал Андрей Коваленко.

Контакт с командой Трампа

Он добавил, что на Мюнхенской конференции Украина должна наладить контакт с новой командой администрации Трампа. В частности, состоялось знакомство и диалог с Джей ди Вэнсом и Китом Келлогом. Стороны должны сформулировать позицию Украины по защите интересов и отметить "красные линии", за которые нельзя переступить. В дальнейшем команда Белого дома будет включать эти наработки в свою работу.

Коваленко напомнил, что Стив Уиткофф, который был спецпредставителем по Ближнему Востоку и занимался соглашением между Израилем и ХАМАС, сейчас является одним из коммуникаторов с Россией. Кит Келлог – коммуникатор с Украиной. Перед визитом в Киев американской команды важно сделать первый набросок по остановке войны в Украине.

Российский "прокол"

Он добавил, что ночью 14 февраля российский дрон из-за экспериментирования с высотами ударил по ЧАЭС.

Россияне ставят модули на шахэды, которые помогают держать низкую высоту,

– сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия действует так же, как советская система. Только советская система пыталась скрыть аварию на Чернобыльской АЭС, а российская система в цифровом мире пытается скрыть, что они атаковали Чернобыльскую АЭС.

Манипуляция очень проста. Они пытаются показать, что это не они атаковали шахедами ЧАЭС, а Украина, чтобы, условно говоря, было что показать американцам в Мюнхене,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что россиянам надо отчитываться перед администрацией Путина, что они что-то сделали, чтобы прикрыть свой провал.