Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що напередодні Дональд Трамп заявив журналістам, ніби на Мюнхенській конференції будуть присутні російські високопосадовці. Однак насправді Росія не була запрошена до Мюнхена.

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"Вчора була заява, що Україна ледь не з Росією буде говорити в Мюнхені, але виявилося, що він так підколов росіян", – сказав Андрій Коваленко.

Контакт з командою Трампа

Він додав, що на Мюнхенській конференції Україна має налагодити контакт з новою командою адміністрації Трампа. Зокрема, відбулось знайомство та діалог з Джей ді Венсом та Кітом Келлогом. Сторони мають сформулювати позицію України щодо захисту інтересів і зазначити "червоні лінії", за які не можна переступити. Надалі команда Білого дому буде включати ці напрацювання в свою роботу.

Коваленко нагадав, що Стів Уіткофф, який був спецпредставником по Близькому Сходу та займався угодою між Ізраїлем та ХАМАС, зараз є одним із комунікаторів з Росією. Кіт Келлог – комунікатор з Україною. Перед візитом у Київ американської команди важливо зробити перший начерк щодо зупинки війни в Україні.

Російський "прокол"

Він додав, що вночі 14 лютого російський дрон через експериментування з висотами вдарив по ЧАЕС.

Росіяни ставлять модулі на шахеди, які допомагають тримати нижчу висоту,

– сказав Коваленко.

Він підкреслив, що Росія діє так само, як радянська система. Тільки радянська система намагалася приховати аварію на Чорнобильській АЕС, а російська система в цифровому світі намагається приховати, що вони атакували Чорнобильську АЕС.

Маніпуляція дуже проста. Вони намагаються показати, що це не вони атакували шахедами ЧАЕС, а Україна, щоб, умовно кажучи, було що показати американцям у Мюнхені,

– сказав Коваленко.

Він зауважив, що росіянам треба звітувати перед адміністрацією Путіна, що вони щось зробили, щоб прикрити свій провал.