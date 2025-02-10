Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Barron's. Отмечается, что в этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля.

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Что будет происходить на Мюнхенской конференции

Война с Россией и ее прекращение станет главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности. MSC посетит также американская делегация, в частности:

вице-президент США Джей Ди Вэнс;

государственный секретарь Марко Рубио;

спецпредставитель США по вопросам украинско-российской войны Кит Келлог.

По словам председателя MSC Кристофа Гойсена, ожидается, что Владимир Зеленский примет участие лично, что позволит провести переговоры с представителями ключевых союзников Киева.

Мы надеемся, что Мюнхен будет использован – и мы имеем признаки того – для достижения прогресса по миру в Украине. Мы предполагаем, что переговоры будут проходить в кулуарах. Вопрос того, будет ли озвучен план на конференции, я оставляю открытым,

– подытожил Гойсен.

К слову, ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявлял, что основной посыл американцев будет заключаться в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за войну России и Украины. По его словам, Трамп завершит войну, однако вопрос гарантий безопасности для Киева должны быть полностью на европейских союзниках.