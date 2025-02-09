Понятно, что внимание всех будет обращено на поведение американцев. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что позиции европейских представителей нам известны.

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Какие ожидания от конференции в Мюнхене

Скорее всего, европейцы будут говорить о продолжении помощи, ее усиление, но без особых прорывов. Поэтому самое важное, что скажут представители США. Как известно, в Германию отправится вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Важно, подтвердят ли они готовность помогать Украине, или наоборот скажут, что это не их проблемы. Посмотрим на то, что будет,

– сказал Игорь Эйдман.

Однако, стоит различать поведение американских чиновников и самого Дональда Трампа. Вряд ли, Келлог, Марко Рубио выдвинут неприемлемые условия для Украины, но в любой момент может появиться Трамп и отбросить любые рациональные позиции.

Поэтому не надо обольщаться, потому что все может очень быстро закончиться, если Трамп так решит. Но стоит надеяться на лучшее,

– добавил политолог.

Заметим, на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский представит свой план завершения войны. В Офисе Президента отметили, что сегодня "мы очень близки к настоящему миру".

К тому же в Германии в 2025 году пройдут выборы. Вряд ли победу одержат пророссийские партии, их рейтинги, хоть и растут, но не существенно.