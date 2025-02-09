Зрозуміло, що увага всіх буде звернена на поведінку американців. Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що позиції європейських представників нам відомі.

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Які очікування від конференції у Мюнхені

Скоріш за все, європейці говоритимуть про продовження допомоги, її посилення, але без особливих проривів. Тому найважливіше, що скажуть представники США. Як відомо, до Німеччини вирушить віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Важливо, чи підтвердять вони готовність допомагати Україні, чи навпаки скажуть, що це не їхні проблеми. Подивимось на те, що буде,

– сказав Ігор Ейдман.

Однак, варто розрізняти поведінку американських чиновників і самого Дональда Трампа. Навряд чи, Келлог, Марко Рубіо висунуть неприйнятні умови для України, але в будь-який момент може з'явитися Трамп і відкинути будь-які раціональні позиції.

Тому не треба спокушатися, бо все може дуже швидко закінчитися, якщо Трамп так вирішить. Але варто сподіватися на краще,

– додав політолог.

Зауважимо, на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський представить свій план завершення війни. В Офісі Презиента зазначили, що сьогодні "ми дуже близькі до справжнього миру".

До того ж у Німеччині у 2025 році пройдуть вибори. Навряд чи перемогу здобудуть проросійські партії, їхні рейтинги, хоч і зростають, але не суттєво.