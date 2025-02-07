Краще, коли спецпредставник Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог відвідає Мюнхен, поспілкується із партнерами, згодом відвідає Київ, а тоді лідер Штатів озвучить план. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Позитивний план, що Келлог їде на конференцію, там спілкується з партнерами та союзниками, зокрема, з нашою делегацією, яку очолить наш президент, після цього їде в Україну. І тоді Дональд Трамп презентує план", – припустив він.

Це краще для України

Ігор Рейтерович зазначив, що у такому випадку є більша ймовірність, що Україна знатиме про цей план, буде мати можливість внести туди свої корективи чи побажання, ніж якби був готовий план, який Келлог озвучив би без участі України. Адже на офіційному рівні Київ тільки налагоджує контакти з адміністрацією Трампа.

Тому Україна матиме час на те, щоб обговорити ті пропозиції, які будуть озвучені у плані Трампа. Можливо, там будуть пункти, які неприйнятні для нашої держави. Невідомо, чи передавала Росія закритими каналами своє бачення для США. Наприклад, Кремль може погодитися на 9 з 10 пунктів, які озвучать Штати, але вимагати щось зовсім неприйнятне.

Це поламає можливість прийняття якогось сценарію його реалізації, тому що це буде втручання у наші внутрішні справи – це абсолютно неприйнятна для нас історія. Тому мені здається, добре, що у нас зараз є трохи часу у запасі, коли ми зможемо на полях тієї ж Мюнхенської конференції обговорити ключові речі,

– вважає політолог.

Також 12 лютого відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, очільника МЗС України Андрія Сибіги та державного секретаря США Марко Рубіо. Там також будуть перемовини, і певною мірою може обговорюватися цей план.