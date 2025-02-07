Лучше, когда спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог посетит Мюнхен, пообщается с партнерами, впоследствии посетит Киев, а тогда лидер Штатов озвучит план. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Положительный план, что Келлог едет на конференцию, там общается с партнерами и союзниками, в частности, с нашей делегацией, которую возглавит наш президент, после этого едет в Украину. И тогда Дональд Трамп презентует план", – предположил он.

Это лучше для Украины

Игорь Рейтерович отметил, что в таком случае есть большая вероятность, что Украина будет знать об этом плане, будет иметь возможность внести туда свои коррективы или пожелания, чем если бы был готовый план, который Келлог озвучил бы без участия Украины. Ведь на официальном уровне Киев только налаживает контакты с администрацией Трампа.

Поэтому Украина будет иметь время на то, чтобы обсудить те предложения, которые будут озвучены в плане Трампа. Возможно, там будут пункты, которые неприемлемы для нашего государства. Неизвестно, передавала ли Россия по закрытым каналам свое видение для США. Например, Кремль может согласиться на 9 из 10 пунктов, которые озвучат Штаты, но требовать что-то совсем неприемлемое.

Это поломает возможность принятия какого-то сценария его реализации, потому что это будет вмешательство в наши внутренние дела – это абсолютно неприемлемая для нас история. Поэтому мне кажется, хорошо, что у нас сейчас есть немного времени в запасе, когда мы сможем на полях той же Мюнхенской конференции обсудить ключевые вещи,

– считает политолог.

Также 12 февраля состоится встреча министров иностранных дел ЕС, главы МИД Украины Андрея Сибиги и государственного секретаря США Марко Рубио. Там также будут переговоры, и в определенной степени может обсуждаться этот план.