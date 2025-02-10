Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron's. Зазначається, що цього року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого.

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Що відбуватиметься на Мюнхенській конференції

Війна з Росією та її припинення стане головним питанням Мюнхенської конференції з безпеки. MSC відвідає також американська делегація, зокрема:

віцепрезидент США Джей Ді Венс;

державний секретар Марко Рубіо;

спецпредставник США з питань українсько-російської війни Кіт Келлог.

За словами голови MSC Крістофа Гойсена, очікується, що Володимир Зеленський візьме участь особисто, що дозволить провести переговори з представниками ключових союзників Києва.

Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний – і ми маємо ознаки того – для досягнення прогресу щодо миру в Україні. Ми припускаємо, що переговори будуть проходити в кулуарах. Питання того, чи буде озвучено план на конференції, я залишаю відкритим,

– підсумував Гойсен.

До слова, раніше радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявляв, що основний посил американців полягатиме у тому, що європейці мають взяти на себе відповідальність за війну Росії та України. За його словами, Трамп завершить війну, однак питання гарантій безпеки для Києва мають бути повністю на європейських союзниках.