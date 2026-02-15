Будут ракеты к ПВО против баллистики: Зеленский подвел итоги Мюнхенской конференции
- Зеленский сообщил о договоренностях по новым пакетам поддержки для Украины, в частности ракет для ПВО против баллистики.
- Украина готовит новый санкционный пакет против российских лиц, которые поддерживают войну, и планирует встречи для обсуждения новых энергетических пакетов.
Зеленский вернулся в Киев после 3-дневной Мюнхенской конференции по безопасности. Он рассказал о договоренностях, которых удалось достичь для Украины.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
Какие итоги Мюнхенской конференции для Украины?
Много было встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное – ракеты для ПВО, для защиты от баллистики,
– заявил президент.
Он отметил, что украинская сторона говорила об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером, который может действительно помочь. В частности есть договоренности с Марком Рубио – госсекретарем США.
Зеленский также поблагодарил Германию. В стране открылась производственная линия ударных дронов для Украины.
На следующей неделе ожидается встреча и работа над новыми энергетическими пакетами для Украины, чтобы восстановить ее энергетику. В то же время президент призвал не пренебрегать воздушной тревогой. Впереди еще несколько холодных дней, а россияне этим пользуются.
На неделе должны состояться трехсторонние встречи. Украинская делегация имеет необходимые рамки для разговора.
Напоследок Зеленский заявил, что Украина готовит новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне.
Зеленский ответил, о каких пакетах помощи договорился с партнерами в Мюнхене
Как отметил Зеленский, в Мюнхене он договорился с лидерами "Берлинского формата" о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины.
24 февраля, по словам президента, могут появиться и пакеты помощи, и решения партнеров. Возможно, также появятся новые санкции против России.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина сформирует и отправит партнерам список потребностей для поддержки энергетики и военных.