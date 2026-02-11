Укр Рус
11 февраля, 19:08
2

Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности и примет премию украинскому народу

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президент Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности с 13 по 15 февраля и получит премию Эвальда фон Кляйста для украинского народа.
  • На конференции ожидается участие более 115 стран, среди которых около 60 глав государств и правительств, включая значительную американскую делегацию во главе с государственным секретарем Марком Рубио.

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Она продлится с 13 по 15 февраля.

Об этом Мюнхенская конференция по безопасности сообщила на платформе X.

Что известно об участии Зеленского в Мюнхенской конференции?

Во время мероприятия глава государства также получит премию Эвальда фон Кляйста – в этом году ее присудили украинскому народу.

Также анонсировали, что в рамках конференции Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Организаторы заявили об участии самой многочисленной за всю историю американской делегации. Ее возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Среди участников нынешней конференции – президенты Франции, Чехии, Молдовы, Литвы, Латвии и Колумбии, а также премьер-министры Канады, Польши, Дании, Швеции, Норвегии и Эстонии. Всего ожидается более 115 стран-участниц, включая около 60 глав государств и правительств.

