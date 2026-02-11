Об этом Мюнхенская конференция по безопасности сообщила на платформе X.

Смотрите также Прекращение огня в Украине может усилить угрозу для НАТО, – глава Мюнхенской конференции

Что известно об участии Зеленского в Мюнхенской конференции?

Во время мероприятия глава государства также получит премию Эвальда фон Кляйста – в этом году ее присудили украинскому народу.

Также анонсировали, что в рамках конференции Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Организаторы заявили об участии самой многочисленной за всю историю американской делегации. Ее возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Среди участников нынешней конференции – президенты Франции, Чехии, Молдовы, Литвы, Латвии и Колумбии, а также премьер-министры Канады, Польши, Дании, Швеции, Норвегии и Эстонии. Всего ожидается более 115 стран-участниц, включая около 60 глав государств и правительств.

Премьер Канады отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности