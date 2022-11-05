Лидер фракции Шольца обвинил Украину в якобы внесении его в "террористы": реакция МИД

Лидер фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Украина внесла его в список террористов. В МИДе ответили на эти абсурдные обвинения.

По словам Мютцениха, он попал в список террористов за поддержку дипломатических усилий в войне с Россией. Политик также жалуется на угрозы.

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Лидер фракции Шольца заявил, что Украина внесла его в список террористов

По словам Мютцениха, он раздражен тем, что украинское правительство внесло его в список террористов. Причиной якобы является то, что немецкий политик работает над прекращением огня или возможностью дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия.

На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться,

– заявил Мютцених.

Лидер фракции Шольца также жалуется на "дискриминацию" по поводу тех, кто, как и он, выступает за дипломатию.

"Я выступаю против этой жесткости", – добавил политик.

Мютцених продолжает призывать к дипломатическим усилиям, чтобы прекратить агрессивную войну России против Украины.

"Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", – подытожил политик.

Реакция МИДа на обвинение Мютцениха

Спикер министра иностранных дел Олег Николенко отреагировал на обвинения Мютцениха.

Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности,

– отметил Николенко.

Заметим, что в январе Мютцених заявлял, что задача и роль Запада – "поддерживать мир, пусть и хрупкий, и выступать посредником в урегулировании". Мол, оружие предоставлять Украине не нужно. Вместо этого следует проводить переговоры.

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