MLRS мы получим обязательно, Европа поймет, что ей угрожает – ОП

Украина обязательно получит MLRS. Ведь страны Европы наконец-то поймут, что третья мировая война, которую все так боятся, несомненно, начнется в случае победы России.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он отметил, что Украине обязательно хватит сил завершить эту войну, ведь первое время ВСУ воевали без поддержки мира, поскольку все ждали, упадет ли наша страна под нашествием захватчиков.

Заметьте ЗРК Patriot: закрытое небо для Украины и ночной кошмар для России

Украина получит тяжелое вооружение

Подоляк отметил, что сначала мир смотрел, упадет ли Киев за 3 или 7 дней. Потому Украине не помогали. Однако наше государство выдержало этот удар. Если ВСУ как можно скорее не предоставят MLRS, то есть реактивное оружие, эта война будет стоить дороже.

А если дадут сегодня, Бучи больше не будет. И количество жертв с украинской стороны будет намного ниже. Они это должны понимать, мы это объясняем. Но вы понимаете, что если человек боится, эмоционально боится, и если он хочет вернуться к комфорту, в котором жил до войны в Украине, это очень тяжело,

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что наша страна обязательно получит MLRS. Ведь Европа, в отличие от Украины, позже поймет ключевую квинтэссенцию сегодняшней войны.

"А она очень проста. Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, что это вообще какая-нибудь потолок. И они захотят отомстить нам", – добавил Подоляк.

Он отметил, что Россия считает, что у него достаточно ресурсов. Оккупанты сконцентрировали на Востоке все, что у них было – все оружие и живую силу, которое собрали благодаря скрытой мобилизации. Они буквально поставили на кон все, что имели.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии на после войны», – добавил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что война в любом случае закончится не сегодня и не завтра, однако на условиях Украины.

"Это обязательно, потому что это ключевое. Я опять-таки вернусь, это ключевой для Европы. Трансформация России начнется внутренне, это уже не вопрос даже Украины. Это вопрос безопасности Европы и глобальной безопасности. Если начнется трансформация российской политической системы. А она может начаться только если Россия проиграет", – добавил советник главы ОП.

Когда Россия проиграет, там начнется смена политических элит. Подоляк подытожил, что переговоры с потенциальными странами-гарантами безопасности продолжаются во время интенсивной фазы войны, и все понимают формульное решение, предлагаемое Украиной, а именно – чтобы среди гарантов были мощные государства, которые, к примеру, входят в Совбез ООН.

Будет интересно – Залужный сказал, какое вооружение нужно для ВСУ