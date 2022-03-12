Мне безразлично куда, – на Луганщине пожилая женщина просила полицейских забрать ее из кошмара
Источник:фейсбук Нацполиции
На Луганщине 12 марта происходила эвакуация населения в более безопасные регионы Украины. Всего полицейские вывезли 350 местных жителей.
Эвакуация происходила из Северодонецка и Лисичанска. Из городов вывозили женщин и детей.
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Мне безразлично, куда. Но заберите меня как можно дальше от этого ужаса,
– просила полицейских пожилая женщина.
Российские оккупанты в это время пытались сорвать эвакуацию. Они обстреливали города и маршрут автобусов, которые везли людей.
Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что сейчас все эвакуированные находятся в безопасности, а работа по спасению людей продолжается.
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"Мне безразлично, куда, но заберите меня как можно дальше от этого ужаса", – умоляла пожилая женщина полицейских. Она, как и остальные вынужденные переселенцы, покинула свой дом на Луганщине.
В общей сложности патрульным полицейским удалось за сегодня эвакуировать 350 женщин и детей из Северодонецка и Лисичанска.
Российские кафиры в это время пытались сорвать операцию по спасению людей, обстреливая города и маршрут следования автобусов. Автобусов, везших мирное население…
В настоящее время все эвакуированные в безопасности. Работа по спасению людей продолжается.
Спасибо каждому полицейскому за спасенные человеческие жизни по всей стране!