Мне безразлично куда, – на Луганщине пожилая женщина просила полицейских забрать ее из кошмара

На Луганщине 12 марта происходила эвакуация населения в более безопасные регионы Украины. Всего полицейские вывезли 350 местных жителей.

Эвакуация происходила из Северодонецка и Лисичанска. Из городов вывозили женщин и детей.

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Мне безразлично, куда. Но заберите меня как можно дальше от этого ужаса,

– просила полицейских пожилая женщина.

Российские оккупанты в это время пытались сорвать эвакуацию. Они обстреливали города и маршрут автобусов, которые везли людей.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что сейчас все эвакуированные находятся в безопасности, а работа по спасению людей продолжается.

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"Мне безразлично, куда, но заберите меня как можно дальше от этого ужаса", – умоляла пожилая женщина полицейских. Она, как и остальные вынужденные переселенцы, покинула свой дом на Луганщине.

В общей сложности патрульным полицейским удалось за сегодня эвакуировать 350 женщин и детей из Северодонецка и Лисичанска.

Российские кафиры в это время пытались сорвать операцию по спасению людей, обстреливая города и маршрут следования автобусов. Автобусов, везших мирное население…

В настоящее время все эвакуированные в безопасности. Работа по спасению людей продолжается.

Спасибо каждому полицейскому за спасенные человеческие жизни по всей стране!