"Мне его тело нах*р не надо": Макарук рассказал, как звонил жене убитого оккупанта

Украина за 8 лет войны привыкла, что каждый наш боец – индивидуальность, за него нужно бороться и заботиться. Однако у россиян ситуация совсем другая.

Об этом в ютубе 24 канала сказал Михаил Макарук – представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный. Он также рассказал, как звонил по телефону жене убитого оккупанта и не хотела его забирать.

Внимание Оккупанты хотят нанести стратегический удар еще в 2 места, – Андрусов о боях за Северодонецк

По его словам, вся война строится на экономике. Если бойца ранили, государство должно обеспечивать его реабилитацию, пенсию и помощь. Если вдруг военный умирает – это колоссальные выплаты его родным. Более того, каждому погибшему чтят в обществе.

Жена офицера волнуется за кредит, а не за убитого мужчину

В России даже не хотят забирать своих убитых – не только государство, но и сами родственники. В этом Макарук убедился на своем примере.

Мы немного "покошмарили" российскую бригаду ВДВ. Лежал мрак, мы его пробивали на предмет документов. Там был телефон, никакой блокировки и надпись в телефонной книге "жена". Я набрал ей. Сказал, что ее "беспокоят" из Украины и ее мужа "зажмурили". И спрашиваю, что будем делать с телом – передадим или через Красный Крест, или через ОБСЕ или что-нибудь,

– вспоминает Макарук.

Один ответ дружить убитого русского захватчика его удивил. Ее ответ – "а мне вон нах*ер не надо". Дальше она говорила о том, что тот собрался на войну, чтобы погасить кредит, а брать еще один, чтобы забрать мужчину не собирается. Однако это был офицер , то что говорить о ценности обычных солдат для россиян, добавил Макарук.

Полностью интервью с Макаруком об абсурдных действиях россиян и "феномене Валерия Залужного": смотрите видео

Свежие потери врага

С 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и многие другие техники, в том числе:

боевых бронированных машин – 3563 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единиц;

средств ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 215 (+2) единиц;

вертолетов – 180 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;

специальной техники – 55 (+0).

Только за сутки ВСУ ликвидировали не менее 200 кафиров. Эти данные – приблизительны из-за высокой интенсивности боев.

Наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление. А недавно наши защитники одним залпом шести "Цезарей" накрыли район с российской техникой.