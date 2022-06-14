Мне не жалко ни одного россиянина – младенцы 20-летней давности насилуют наших детей

Я не под пулями и не под ракетными ударами. Я могу ходить в кафе. И у нас на пляжах загорают люди. Некоторые даже в море купаются. Бесстрашные. Говорят, что "не понимают тупых запретов".

Мирная жизнь, оплаченная потом и кровью Героев

У меня горячая вода, и на базарах есть почти все то, что было там и до войны. Я иногда стою в очереди, чтобы залить горючее в свою машину, поэтому стараюсь рационально использовать бензин. Это практически единственное веское ограничение. Если не считать ограничения на наши жизни.

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У меня есть электричество, поэтому жара за окнами почти не чувствуется. Мой город все еще мирный. Воздушные тревоги формируют привычку и безразличие. Взрывы были. Теперь нет. Мозг хочет, чтобы все так и оставалось.

Погибших моего города оплакивают родные. Неотвратимость слова "никогда" приобрела более страшный смысл.

Другие думают, что кто-то там, конечно, решил нас сохранить. И у нас "все будет хорошо", "Одессу любит Бог".

Старая новая реальность

Красивые одесские женщины на красных джипах (я так называю их условно) хорошо разбираются в тактической медицине и теперь правильно формируют фронтовые аптечки. И еще знают, где срочно взять теплики, как завезти автомобили и почему уже сейчас нужно заниматься амуницией на зиму.

Периодически я ощущаю приступы острой любви к своему городу. Триггером срабатывает одна фраза. Какой-то эпизод. Встреча со старым другом. Диалог на улице. Граффити на заборе.

Дети моего города играют в войну. Сначала поют "Червону калину", затем делятся на тероборону и ВСУ. Потом ссорятся и плачут. Потому что никто не хочет быть м****ами. А какая война без мо****ов?

Снова появилось много желто-голубых флажков на авто. Снова, как 8 лет назад, такой флажок – признак своего, своих. Снова, как и прежде, тебе помогают с заказами дронов или тепловизоров под честное слово. Потому что деньги еще нужно найти, собрать, попросить… "У меня немного есть, я оплачу, пришлешь, как будут".

Я сплю в своей кровати и только сейчас осознала, что это действительно роскошь. Элементарная и недостижимая для многих. Я часто просыпаюсь ночью. Иногда от дальних взрывов. Иногда просто так. Тянусь к телефону. Читаю: не волнуйтесь,это наши. Или: сбили вражеский беспилотник. Есть те, кто не просыпается. Потому что не спит.

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Вечные шрамы украинского сердца

Я знала, что будет война. Мой товарищ до последнего уверял, что нет, такого не может быть. Потом, после первых дней, мы с ним разговаривали. "Как так, что ты знала и не готова?! А я даже не думал, но я готов".

Я не знаю, какой я представляла войну. Точно не такой, какой она есть. Буча. Ирпень. Херсон. Мелитополь. "Азовсталь". Харьков. Мне не жалко ни одного россиянина. Даже младенцев. Младенцы 20-летней давности насилуют наших детей…

Мое сердце сейчас тоже бьется на востоке. Именно на востоке мы получаем свою собственную индульгенцию. На горячую воду. На собственную кровать. На сладкие черешни. На спелый горох. К горячему лету с цветущими розами.

Последний поединок за право жить

Я не знаю, как будет дальше. Мое настроение в эти месяцы колеблется от глубокой грусти до непревзойденного оптимизма. Как и ваше настроение. Моя ненависть выжигает меня изнутри. "Замени слово ненависть на слово ярость, так легче", – советует мне знакомый.

Я каждый день стараюсь подметать свою планету. Лучше было бы, если бы на ней не сорили. Но пока мусорят, пока мусорят…

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Я хочу жить здесь. В своем очень непростом, но родном городе. Я не хочу европейских денег, бесплатного жилья и мини-путешествий на выходные по живописным местам. И вы не хотите. И мне хочется обнять всех тех, кто уехал, спасая своих детей. Кто не находит себе места и плачет по ночам в мягкую и благоухающую чужую подушку.

Я не знаю, как будет дальше. Знаю только, что у нас есть решающая война. За право жить украинцами на своей земле. Сажать цветы и картофель. Целовать детей. Обнимать любимых. Ходить в кино. Пить кофе и вино. Варить борщ – с фасолью и без. Устраивать срачи в интернете. Выбирать президентов и мэров.

У нас сейчас очень тяжелый период. С потерями и горем. С отчаянием и болью. С тьмой и безнадежностью. Мы должны выстоять. Понимаете?

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