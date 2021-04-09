"Да мне по**й, они – мясо": куратор из России приказал боевикам обстрелять своих
Кадровый военный России с позывным "Ростов" приказал боевику "ДНР" Чепишку открыть артиллерийский огонь. А координаты цели дал, указывающие на место базирования других боевиков.
Источник:УНІАН
Боевики оккупантов Донетчины регулярно общаются с российскими кураторами – это не секрет. И часто их общение поражает цинизмом. Опубликован фрагмент одного из таких – перехваченного украинской разведкой разговора.
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Россия приказывает боевикам стрелять по своим, а обвинять в этом ВСУ
В ней россиянин "Ростов" (кадровый военный России в чине майора) дает боевику Чепишку координаты, по которым необходимо осуществить обстрел. И неважно, что по этим координатам расположены другие боевики.
Разговор "Ростова" с Чепишком 7 апреля
Первая часть: куратор ставит задачу
- Чепишко: Да, слушаю.
- "Ростов": Узнал?
- Чепишко: Привет. Повторите, не услышал.
- "Ростов": Алло! Это я! Узнал, нет?
- Чепишко: Понял.
- "Ростов": Звони своим ребятам, поднимай их, работа будет сейчас.
- Чепишко: Понял, хорошо.
- "Ростов": Звони на первое хозяйство, быстро поднимай их, сейчас будете работать. Минут 10 давай.
- Чепишко: Принял, хорошо.
- "Ростов": Все, отчитываешься.
Часть вторая: цели в работу
Чепишко связался с другим боевиком – Демичем (позывной "Чаган").
- Чепишко: Алло, "Чаган"! Поднимай ребят. На хоботах (артиллерия – 24 канал) быстро поднимай!
- Демич: Алло! Что-что? Не услышал.
- Чепишко: Быстро поднимай ребят, 10 минут готовность. Расчеты на боевую.
- Демич: Понял, понял.
- Чепишко: Сейчас получу цели – и в работу.
- Демич: Хорошо, есть, я услышал.
- Чепишко: Как будут готовы ваши – доложи.
Третья часть: координаты
Чепишко отчитывается "Ростову" о готовности стрелять.
- Чепишко: Алло, товарищ командир, расчеты готовы.
- "Ростов": Так, слушай сюда, давай два хобота в работу по полной, плотненько должны отработать, понял?
- Чепишко: Принял, понял
- "Ростов": Так, смотри, первая цель... Пишешь? 24284 на 10108. Вторая – 24451 на 09840. Записал?
- Чепишко: Да.
- "Ростов": Так, смотри, бегло, половину БК (боекомплект – 24 канал). Принял?
- Чепишко: Да, беглым работаем, принял.
- "Ростов": Все, давай, выполнять.
Четвертая часть: удар по своим
- Чепишко: Алло, товарищ командир! Так это же наши!
- "Ростов": Да тебе не нас*ать – наши не наши?! Приказ есть – выполняй!
- Чепишко: Первая цель - это "Варяг".
- "Ростов": Да мне по ** й, кто. У тебя есть приказ. Выполнять!
- Чепишко: Да бл*, мы же своих накроем.
- "Ростов": Слушай сюда! Они – мясо. Их не жалко. Ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат. А наши, которые на ленте (граница России с ОРДЛО – 24 канал), смогут наконец полноценно войти. Ясно?
- Чепишко: Да, но ребят жалко...
- "Ростов": Жалко у пчелки. На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем.
- Чепишко: Понял. Выполняем.
Далее Чепишко передает координаты и приказ открыть огонь Демичу – непосредственному исполнителю. Тот приказ принимает.
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