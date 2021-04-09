Кадровий військовий Росії з позивним "Ростов" наказав бойовику "ДНР" Чепішку відкрити артилерійський вогонь. А координати цілі дав, які вказували на місце базування інших бойовиків.

Бойовики окупантів Донеччини регулярно спілкуються з російськими кураторами – це не таємниця. І часто їхнє спілкування вражає цинізмом. Опубліковано фрагмент однієї з таких – перехопленої українською розвідкою розмови.

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Росія наказує бойовикам стріляти по своїх, а звинувачувати в цьому ЗСУ

У ній росіянин "Ростов" (кадровий військовий Росії у чині майора) дає бойовику Чепішку координати, по яких треба здійснити обстріл. І байдуже, що за цими координатами розташовані інші бойовики.

Розмова "Ростова" з Чепішком 7 квітня

Перша частина: куратор ставить завдання

Чепішко: Так, слухаю.

"Ростов": Упізнав?

Упізнав? Чепішко: Привіт. Повторіть, не почув.

"Ростов": Алло! Це я! Упізнав, ні?

Алло! Це я! Упізнав, ні? Чепішко: Зрозумів.

"Ростов": Телефонуй своїм хлопцям, підіймай їх, робота буде зараз.

Телефонуй своїм хлопцям, підіймай їх, робота буде зараз. Чепішко: Зрозумів, добре.

"Ростов": Дзвони на перше господарство, швидко підіймай їх, зараз будете працювати. Хвилин 10 давай.

Дзвони на перше господарство, швидко підіймай їх, зараз будете працювати. Хвилин 10 давай. Чепішко: Прийняв, добре.

"Ростов": Все, звітуєш.

Частина друга: цілі в роботу

Чепішко зв'язався з іншим бойовиком – Демичем (позивний "Чаган").

Чепішко: Алло, "Чаган"! Підіймай хлопців. На хоботах (артилерія – 24 канал) швидко підіймай!

Демич: Алло! Що-що? Не почув.

Алло! Що-що? Не почув. Чепішко: Швидко підіймай хлопців, 10 хвилин готовність. Розрахунки на бойову.

Демич: Зрозумів, зрозумів.

Зрозумів, зрозумів. Чепішко: Зараз отримаю цілі – і в роботу.

Демич: Добре, є, я почув.

Добре, є, я почув. Чепішко: Як будуть готові ваші – доповіси.

Третя частина: координати

Чепішко звітує "Ростову" про готовність стріляти.

Чепішко: Ало, товаришу командир, розрахунки готові.

"Ростов": Так, слухай сюди, давай два хобота в роботу по повній, щільненько повинні відпрацювати, зрозумів?

Так, слухай сюди, давай два хобота в роботу по повній, щільненько повинні відпрацювати, зрозумів? Чепішко: Прийняв, зрозумів

"Ростов": Так, дивись, перша ціль... Пишеш? 24284 на 10108. Друга – 24451 на 09840. Записав?

Так, дивись, перша ціль... Пишеш? 24284 на 10108. Друга – 24451 на 09840. Записав? Чепішко: Так

"Ростов": Так, дивись, бігло, половину БК (боєкомплект – 2 канал). Прийняв?

Так, дивись, бігло, половину БК (боєкомплект – 2 канал). Прийняв? Чепішко: Так, біглим працюємо, прийняв.

"Ростов": Все, давай, виконувати.

Четверта частина: удар по своїх

Чепішко: Алло, товаришу командир! Так це ж наші!

"Ростов": Та тобі не нас*ати – наші не наші?! Наказ є – виконуй!

Та тобі не нас*ати – наші не наші?! Наказ є – виконуй! Чепішко: Перша ціль – це "Варяг".

"Ростов": Та мені по**й, хто. У тебе є наказ. Виконувати!

Та мені по**й, хто. У тебе є наказ. Виконувати! Чепішко: Та бл*, ми ж своїх накриємо.

"Ростов": Слухай сюди! Вони – м'ясо. Їх не шкода. Чи ти хочеш на їхнє місце? Нашим потрібна війна? Вони її отримають. А наші, які на стрічці (кордон Росії з ОРДЛО – 24 канал), зможуть нарешті повноцінно зайти. Ясно?

Слухай сюди! Вони – м'ясо. Їх не шкода. Чи ти хочеш на їхнє місце? Нашим потрібна війна? Вони її отримають. А наші, які на стрічці (кордон Росії з ОРДЛО – 24 канал), зможуть нарешті повноцінно зайти. Ясно? Чепішко: Так, але хлопців жалко...

"Ростов": Жалко у бджілки. На укропів спишемо. Потім розберемося з їхніми сім'ями. Головне почати активну стадію. На війну спишемо.

Жалко у бджілки. На укропів спишемо. Потім розберемося з їхніми сім'ями. Головне почати активну стадію. На війну спишемо. Чепішко: Зрозумів. Виконуємо.

Далі Чепішко передає координати й наказ відкрити вогонь Демичу – безпосередньому виконавцю. Той наказ приймає.

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