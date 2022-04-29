Мне прислали фото женщины без головы, – Зеленский про удар по вокзалу Краматорска
Источник:Time
Владимир Зеленский вспомнил, как узнал об ударе россиян по вокзалу Краматорска. Ему прислали фотографию женщины без головы.
По словам президента, эта фотография не попала в список фотографий, которые показали людям, рассказывая о трагедии в СМИ.
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Она была в такой яркой одежде, что хорошо запоминается. И я сказал, что это невозможно. Если бы дети это увидели… если бы это увидели еще в официальных источниках,
– вспомнил Зеленский.
Зеленский не мог выбросить это фото из мыслей
В тот же день президент пришел на одну из самых важных встреч. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы предложить Украине скорый путь к членству.
Однако когда Зеленский встретился с ней, он не мог перестать думать о той фотографии и женщине без головы. Он отметил, что это был один из тех случаев, когда твои руки и ноги делают одно, а голова твоя не слушает.
"Голова там, на вокзале, а ты должен присутствовать здесь", – сказал президент.
Удар по Краматорску: коротко
- Российские войска с утра 8 апреля запустили ракету на вокзал Краматорска, пока там происходила эвакуация.
- На ракете оккупанты цинично написали "за детей".
- Погибли более 50 человек. Еще примерно 100 человек получили тяжелые ранения.
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