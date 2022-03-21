Откровенное признание Владимир Зеленский сделал в интервью европейским общественным вещателям, сообщает 24 канал. По словам президента, все вокруг убеждали его уехать из Украины, чтобы быть в безопасности.

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Зеленскому советовали покинуть Украину еще до 24 февраля

Речь идет не только об украинских службах, но и о зарубежных партнерах.

Все сказали, что мне нужно срочно уехать. Все... Я в течение первых трех дней имел каждые 10-20 минут звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и многое другое. Много разного было. Не могу вам даже сказать все мои встречи,

– поделился Зеленский.

В конце концов такие рекомендации президент Украины получал еще до 24 февраля. Ведь информация о подготовке к полномасштабному нападению России появилась заранее.

Видео из столицы – ответ на российские фейки

Тем временем оккупанты распространяли фейки, что Зеленский якобы покинул Украину. Чтобы опровергнуть эти "вбросы", президент неоднократно записывал видео из столицы. На роликах видно, что он – в Киеве.

Об одном из первых таких видео "Я тут, Шмигаль – тут" спросил иностранный журналист. Его заинтересовало, было ли это импровизацией или все же стратегией. Зеленский объяснил, что это констатация факта.

Просто неприятно, что говорят, что мы куда-то уехали. Я говорю: нам нужно выйти хотя бы показаться. Ибо если мы будем только в стенах офиса, никто не поверит. Мы вышли и сказали: мы здесь. Мы все здесь. Так и есть. Мы все не показали. Нас гораздо больше,

– подытожил президент.

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