Мне непонятна реакция Зеленского, – Княжицкий

О работе над законопроектом о языке, голосовании в Раде, реакции Владимира Зеленского и кто будет подписывать закон – в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности парламента Николай Княжицкий.

– Над законом была очень кропотливая работа. Сначала было четыре варианта, а впоследствии сделали один и очень долго над ним работали. Относительно закона общались с представителями общественных организаций и обществом. Это не простой закон.

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– Мы приняли очень важный закон, которого не было в Украине после пресловутого закона "Колесниченко-Кивалова". Тогда много людей выходило на митинг против принятия этого закона, поэтому сейчас – исторический момент для нас.

Что такое языковой закон "Колесниченко-Кивалова"?Этот языковой закон авторства депутатов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был одобрен Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.



24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения. Однако Александр Турчинов, который был в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента, отказался подписывать это решение.

– Пришло много людей, чтобы хватило голосов для принятия, потому что если бы Верховная Рада провалила этот законопроект, то вся бы эта работа была потеряна. Все нужно было бы начинать с начала. А окно возможностей для принятия закона закрылось. В каждой фракции были люди, которые были против законопроекта.

– Курсы по изучению украинского языка, которые будут организованы по всей стране, будут бесплатные. Государство также будет платить за экзамены, если нужно получить сертификат. Даже сейчас, согласно закону о государственной службе, нужно получить такой аттестат. Его выдают высшие учебные заведения, но они берут за это деньги от 300 до 2 тысяч гривен. Очевидно, это несправедливо, наш закон предусматривает, что это будет делаться бесплатно.

– Мы учли предложения Американской и Европейской бизнес-ассоциации. Они в зале не голосуют, но для нас важна поддержка законопроекта и в других странах. Мы постоянно встречались с послами, объясняли нормы законопроекта. Также опровергали много фейков об уголовной ответственности, о том, что людей будут ловить на улицах. Они распространялись российскими медиа, и олигархическими – в Украине.

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– Президент Петр Порошенко подпишет закон, потому что он еще пока президент. А новоизбранный президент начнет исполнять обязанности. Закон – не инициатива действующего президента. Это совместный законопроект всей Верховной Рады.

– В том, что написал в Facebook Владимир Зеленский, не все понятно для меня. Например, зачем ждать инаугурации, чтобы ознакомиться с проектом закона. Мы можем его передать и в ближайшие дни он будет напечатан. Думаю, будущий президент тоже поддержит этот закон, потому что он является позитивным и объединяющим, который отстаивает права украинцев и не нарушает права всех других представителей национальных меньшинств.

– Когда отменяли закон Колесниченко-Кивалова, было много граждан, которые с этим не соглашались и вышли к Украинскому дому. Однако, это все было до начала Майдана и украинско-российской войны. Если бы сейчас была такая попытка, то также вышло бы много украинцев, которые не позволили бы это сделать. И я был бы среди этих людей. Мы не позволим это сделать.



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