Мені незрозуміла реакція Зеленського, – Княжицький

Про роботу над законопроектом про мову, голосування у Раді, реакцію Володимира Зеленського та хто підписуватиме закон – у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Комітету з питань культури і духовності парламенту Микола Княжицький.

– Над законом була дуже кропітка робота. Спочатку було чотири варіанти, а згодом зробили один і дуже довго над ним працювали. Щодо закону спілкувалися з представниками громадських організацій та суспільством. Це не простий закон.

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– Ми прийняли надзвичайно важливий закон, якого не було в Україні після сумнозвісного закону "Колесніченка - Ківалова". Тоді багато людей виходило на мітинг проти прийняття цього закону, тому зараз – історична мить для нас.

Що таке мовний закон "Колісніченка-Ківалова"?Це мовний закон авторства депутатів від "Партії регіонів" Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був схвалениї Верховною Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.



24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення. Проте Олександр Турчинов, який був на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента, відмовився підписувати це рішення.

– Прийшло багато людей, щоб вистачило голосів для прийняття, бо якби Верховна Рада провалила цей законопроект, то вся ця б робота була втрачена. Все потрібно було б починати з початку. А вікно можливостей для прийняття закону закрилося. В кожній фракції були люди, які були проти законопроекту.

– Курси з вивчення української мови, які будуть організовані по всій країні будуть безкоштовні. Держава також платитиме за іспити, якщо потрібно отримати сертифікат. Навіть зараз, відповідно до закону про державну службу, потрібно отримати такий атестат. Його видають вищі навчальні заклади, але вони беруть за це гроші від 300 до 2 тисяч гривень. Очевидно, це несправедливо, наш закон передбачає, що це робитиметься безкоштовно.

– Ми врахували пропозиції Американської та Європейської бізнес-асоціації. Вони в залі не голосують, але для нас важлива підтримка законопроекту і в інших країнах. Ми постійно зустрічалися з послами, пояснювали норми законопроекту. Також спростовували багато фейків про кримінальну відповідальність, про те, що людей ловитимуть на вулицях. Вони поширювалися російськими медіа, й олігархічними – в Україні.

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– Президент Петро Порошенко підпише закон, бо він ще поки президент. А новоораний президент почне виконувати обов’язки. Закон – не ініціативою чинного президента. Це спільний законопроект всієї Верховної Ради.

– У тому, що написав у Facebook Володимир Зеленський, не все зрозуміло для мене. Наприклад, навіщо чекати інавгурації, щоб ознайомитися з проектом закону. Ми можемо його передати і у найближчі дні він буде надрукований. Думаю, майбутній президент теж підтримає цей закон, бо він є позитивним та об’єднавчим, який відстоює права українців і не порушує права всіх інших представників національних меншин.

– Коли скасовували закон Колесніченка -Ківалова, то було багато громадян, які з цим не погоджувалися і вийшли до Українського дому. Проте, це все було до початку Майдану й українсько-російської війни. Якби зараз була така спроба, то також вийшло б багато українців, які не дозволили б це зробити. І я був би серед цих людей. Ми не дозволимо це зробити.



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