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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Мнение эксперта об обострении отношений между Россией и Западом

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Как использовать эту ситуацию на пользу Украины в прямом эфире 24 Канала рассказал украинский дипломат и глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

– Эксперт отметил, что пользуясь тем, что уничтожено какое-либо доверие к Путину и России, федерация не выполняет минские договоренности, Украина могла бы этим воспользоваться. Нашей стране необходимо найти форму, чтобы выйти из этих договоренностей. В частности, выйти из той части, которая обязывает нас идти на политические уступки: изменения в Конституции, изменения украинского законодательства, применение необходимых схем для осуществления правоохранительной деятельности на оккупированных территориях и прочее.

– Такие обязательства для нас очень невыгодны. Они были навязаны нам в результате российских военных побед в августе 2014 года и в феврале 2015 года. Однако федерация не выполняет обязательства со своей стороны. Поэтому мы могли бы искать поддержки у Запада для пересмотра минских договоренностей, чтобы уменьшить политические риски для Украины.

–Трамп настойчиво желает дружбы, диалога и взаимопонимания с Владимиром Путиным. Однако он утверждает, что количество людей вокруг, которые поддержат его в этом, можно пересчитать на пальцах одной руки. Он может хотеть, что угодно. Но, кроме того, что он захочет и сможет сделать, уже есть законы, принятые Конгрессом, которые сужают его возможности. Которые вводят санкции, значит создают, направляют американскую политику: она уже не может быть дружественной в отношении России

Больше – смотрите в интервью с Богданом Яременко.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Великобритания
Источник: 24 Канал
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