Думка експерта про загострення стосунків між Росією та Заходом

Як використати цю ситуацію на користь України у прямому ефірі 24 Каналу розказав український дипломат та голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

– Експерт зазначив, що користуючись тим, що знищена будь-яка довіра до Путіна та Росії, федерація не виконує мінські домовленості, Україна могла б цим скористатися. Нашій країні необхідно знайти форму, аби вийти з цих домовленостей. Зокрема вийти із тієї частини, яка зобов'язує нас іти на політичні поступки: зміни в Конституції, зміни українського законодавства, застосування необхідних схем для здійснення правоохоронної діяльності на окупованих територіях та інше.

– Такі зобов'язання для нас дуже невигідні. Вони були нав'язані нам в результаті російських військових перемог в серпні 2014 року та в лютому 2015 року. Проте федерація не виконує зобов'язання зі своєї сторони. Тому ми могли б шукати підтримки у Заходу для перегляду мінських домовленостей, аби зменшити політичні ризики для Україні.

–Трамп наполегливо прагне дружби, діалогу та порозуміння з Володимиром Путіним. Проте він стверджує, що кількість людей навколо, які підтримають його в цьому, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Він може хотіти, що завгодно. Але, крім того, що він захоче і зможе зробити, все ж таки вже є закони, прийняті Конгресом, які звужують його можливості. Які запроваджують санкції, отже створюють, спрямовують американську політику: вона вже не може бути дружньою щодо Росії

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