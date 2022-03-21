Во многих городах Украины раздаются сирены: немедленно в укрытие

21 марта 2022 , 10:49
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В ряде городов Украины около 10:44 включили сирены экстренного оповещения. В настоящее время существует воздушная угроза.

О тревоге сообщили органы местных властей, информирует 24 канал.

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В каких городах тревога

  • Киев,
  • Львов,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Черкассы,
  • Чернигов,
  • Хмельницкий,
  • Винница,
  • Житомир.

Немедленно выключите воду, газ и свет и спускайтесь в укрытие. Убедитесь, что соседи услышали о тревоге.

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Автор: Софія Мінджоса