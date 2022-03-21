Во многих городах Украины раздаются сирены: немедленно в укрытие
21 марта 2022 , 10:49Читати новину українською
В ряде городов Украины около 10:44 включили сирены экстренного оповещения. В настоящее время существует воздушная угроза.
О тревоге сообщили органы местных властей, информирует 24 канал.
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В каких городах тревога
- Киев,
- Львов,
- Тернополь,
- Ровно,
- Черкассы,
- Чернигов,
- Хмельницкий,
- Винница,
- Житомир.
Немедленно выключите воду, газ и свет и спускайтесь в укрытие. Убедитесь, что соседи услышали о тревоге.
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