Почти по всей Украине раздаются сирены: всем надо перейти в укрытие
20 апреля 2022 , 20:09Читати новину українською
Почти по всей Украине раздаются сирены. Всех людей призывают немедленно перейти в укрытие.
Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 20:03 20 апреля. Людям нужно находиться в укрытии до отбоя тревоги.
Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС
Сирены раздаются в большинстве областей Украины
Воздушная тревога была объявлена в:
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Днепропетровской области;
- Волынской области;
- Киевской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Ивано-Франковской области;
- Сумской области;
- Винницкой области;
- Луганской области.
В общем, сирены не раздаются только на Закарпатье, Буковине и Херсоне.
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