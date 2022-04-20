Почти по всей Украине раздаются сирены: всем надо перейти в укрытие

20 апреля 2022 , 20:09
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Почти по всей Украине раздаются сирены. Всех людей призывают немедленно перейти в укрытие.

Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 20:03 20 апреля. Людям нужно находиться в укрытии до отбоя тревоги.

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Сирены раздаются в большинстве областей Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Львовской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Днепропетровской области;
  • Волынской области;
  • Киевской области;
  • Запорожской области;
  • Кировоградской области;
  • Харьковской области;
  • Черниговской области;
  • Житомирской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Сумской области; 
  • Винницкой области;
  • Луганской области.

В общем, сирены не раздаются только на Закарпатье, Буковине и Херсоне.

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Автор: Діана Квасневська