Почти по всей Украине раздаются сирены: всем надо перейти в укрытие

Почти по всей Украине раздаются сирены. Всех людей призывают немедленно перейти в укрытие.

Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 20:03 20 апреля. Людям нужно находиться в укрытии до отбоя тревоги.

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Сирены раздаются в большинстве областей Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Николаевской области;

Одесской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Днепропетровской области;

Волынской области;

Киевской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Харьковской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Ивано-Франковской области;

Сумской области;

Винницкой области;

Луганской области.

В общем, сирены не раздаются только на Закарпатье, Буковине и Херсоне.

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