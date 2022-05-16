Во многих областях Украины воздушная тревога: немедленно отправляйтесь в укрытие

Утром 16 мая во многих областях Украины прозвучали воздушные тревоги. Немедленно отправляйтесь в укрытие, ведь это может спасти вам жизнь.

Около 08:40 по областям Украины начали звучать сирены. На данный момент сигналы о воздушной тревоге прозвучали на Юге, Севере, а также в центре Украины. Пожалуйста, не игнорируйте уведомления и немедленно отправляйтесь в укрытия!

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В каких областях прозвучали воздушные тревоги

Одесская

Николаевская

Кировоградская

Черкасская

Винницкая

Киевская и город Киев

Житомирская

Черниговская

В Одесской области прозвучали взрывы

Издание "Суспільне", ссылаясь на местные власти, сообщило о взрывах, а также о том, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области видно белый дым. Никакой другой информации пока нет. Поэтому точно неизвестно, это следствие "прилета", или работа ПВО.

Предыдущие воздушные тревоги по Украине

12 мая дважды в большинстве областей Украины звучали воздушные тревоги.

Вскоре сирены слышали снова. Это уже было в третий раз за шесть часов.

Позже сигналы воздушной тревоги прозвучали вечером 13 мая.

А к утру 15 мая сирены разбудили украинцев во многих областях страны.

Впоследствии стало известно, что во время воздушной тревоги во Львове слышали взрывы.

Что известно о взрывах во Львовской области: коротко

Отмечаем, что российские военные продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Так что игнорировать воздушную тревогу ни в коем случае нельзя. Как только вы услышите сирену – отправляйтесь немедленно в укрытие. Это может спасти вам жизнь!

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в промежутке 04:30 – 05:10 оккупанты обстреляли область. Атаковали российские военные один из военных объектов Львовщины.

Впоследствии он добавил, что в целом оккупанты выпустили 6 ракет. Четыре из которых попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе. Он, подчеркнем, расположен недалеко от границы с Польшей. В результате вражеской атаки объект разрушен полностью.

Две крылатые ракеты удалось уничтожить силами подразделений Воздушного командования "Запад". Сами же вражеские снаряды выпустили из акватории Черного моря. Не исключают, что сделали это из подлодок, которые там сейчас размещены.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 16 мая: смотрите видео