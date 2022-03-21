Всех людей призывали немедленно перейти в укрытие. О тревоге начали сообщать ориентировочно в 01:37 21 марта.
Заметьте В Киеве прогремели взрывы в Подольском районе: спасатели уже на месте
В ряде областей воздушная тревога
Внимание! Воздушная тревога! Всем в укрытие,
– сообщили местные власти.
В частности, сирены раздаются в:
- Киеве и области;
- Львове и области;
- Тернополе и области;
- Ровно и области;
- Лубнах;
- Хмельницком и области;
- Луцке и область.
- Ивано-Франковске и области.
Людей просят находиться в укрытии до объявления отбоя воздушной тревоги. Ведь возможна атака России.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео