Всех людей призывали немедленно перейти в укрытие. О тревоге начали сообщать ориентировочно в 01:37 21 марта.

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В ряде областей воздушная тревога

Внимание! Воздушная тревога! Всем в укрытие,
– сообщили местные власти.

В частности, сирены раздаются в:

  • Киеве и области;
  • Львове и области;
  • Тернополе и области;
  • Ровно и области;
  • Лубнах;
  • Хмельницком и области;
  • Луцке и область.
  • Ивано-Франковске и области.

Людей просят находиться в укрытии до объявления отбоя воздушной тревоги. Ведь возможна атака России.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео