Всіх людей закликали негайно перейти в укриття. Про тривогу почали повідомляти орієнтовно о 01:37 21 березня.

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У низці областей повітряна тривога

Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття,

– повідомила місцева влада.

Зокрема сирени лунають у:

Києві та області;

Львові та області;

Тернополі та області;

Рівному та області;

Лубнах;

Хмельницькому та області;

Луцьку та області;

Івано-Франківську та області.

Людей просять перебувати в укритті до оголошення відбою повітряної тривоги. Адже можлива атака Росії.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео