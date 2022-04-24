Многим западным государствам выгодно, чтобы эта война длилась дольше, – эксперт объяснил почему

Первое, что интересует многие страны в Европе – ослабление России. Так или иначе, все поняли, что никакие планы по захвату Украины за 96 часов не осуществятся.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев. Он также отметил, что многие страны Запада верят, что продолжительная война разрушит Россию экономически.

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Эксперт убежден, что весь мир видит, что Россия проигрывает. И с каждым днем, она будет становиться все слабее. Да, захватчики действительно могут занять какую-то малую территорию, но это им не поможет, потому что:

у них нет финансов на содержание;

отсутствие логистики;

гражданское сопротивление и партизанство.

В этой войне нет никакого результата, который бы сделал Россию сильнее. Поэтому каждый дополнительный день войны – Россия теряет человеческий ресурс и средства. Поэтому действительно многим западным государствам выгодно, чтобы война продолжалась как можно дольше,

– утверждает Краев.

Он убежден, что в глобальной перспективе у Китая будет еще меньше боеспособных союзников.

По мнению Александра Краева, также следует учесть, что для политиков типа Макрона и даже Джонсона – война в Украине дает возможность набрать электоральных баллов и отвлечь своих избирателей от определенных внутренних проблем.

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