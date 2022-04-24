Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв. Він також зазначив, що багато країн Заходу вірять, що тривала війна зруйнує Росію економічно.

Читайте також Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом

Експерт переконаний, що весь світ бачить, що Росія програє. І з кожним днем, вона ставатиме все слабшою. Так, загарбники й справді можуть зайняти якусь малу територію, але це їм не допоможе, бо:

у них немає фінансів на утримання;

відсутність логістики;

громадянський супротив та партизанство.

В цій війні нема жодного результату, який би зробив Росію сильнішою. Тому, кожен додатковий день війни – Росія втрачає людський ресурс та кошти. Тому справді багатьом західним державам вигідно, аби війна тривала якомога довше,

– стверджує Краєв.

Він переконаний, що у глобальній перспективі – у Китаю буде ще менше боєздатних союзників.

На думку Олександра Краєва, також варто врахувати, що для політиків штибу Макрона і навіть Джонсона – війна в Україні дає можливість набрати електоральних балів і відволікти своїх виборців від певних внутрішніх проблем.

Зверніть увагу: Китай зацікавлений в слабкій позиції Росії – дивіться відео