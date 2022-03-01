Много коктейлей Молотова, блокпосты – стоят: какая ситуация на Сумщине

В Сумской области по состоянию на начало суток 1 марта ситуация в целом контролируемая. Безопасность нескольких городов обеспечивают, в частности, благодаря большому количеству блокпостов.

Однако местные понимают, что их города все же под угрозой, поскольку российские оккупанты в любой момент могут попытаться их захватить. Поэтому там готовят много коктейлей Молотова, которыми будут угощать захватчиков.

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Как именно готовятся к обороне

О том, какова ситуация в приближенном к России регионе, рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Пока известно о подготовке людей к сопротивлению оккупантам в Шосткинской территориальной общине. Там в течение дня не было никаких столкновений, поэтому у людей было время на то, чтобы придумать, как встречать врагов.

Что касается блокпостов, то их оборудовали в двух городах – Шостке и Глухове. На них уже были сделаны пункты обогрева для украинских защитников. Также волонтеры продолжают туда нести продукты, провизию и вещи.

Регион будет готов и к осаде

Также в Шосткинской общине сейчас работают над тем, чтобы подготовиться к вероятной осаде. Что уже делают:

начали решать вопросы снабжения и выпечки на территории общины хлеба;

планируют наладить производство подсолнечного масла, которое заканчивается;

прорабатывают вопросы производства макаронных изделий и круп из сырья, что имеется у местных аграриев;

также аграрии ежедневно бесплатно предоставляют примерно 15 тонн молока, которое раздают по микрорайонам;

в местной школе готовят еду для питания теробороны.

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Читайте текст сообщения Дмитрия Живицкого:

Шосткинский район:

По информации главы Шосткинской РГА Виктора Губенко, на сегодняшний день по Шосткинскому району не было никаких боевых действий и столкновений. Все территориальные общины готовятся к обороне!

Подготовили много коктейлей Молотова. Все больше людей привлекают к территориальной обороне, общественным формированиям, которые созданы по территориальным общинам.

Много волонтеров наблюдается по г. Шостка, также очень много волонтеров привлечено по г. Глухов (даже больше, чем нужно). Сносят пищевые продукты, провизию, вещи.

Все, чтобы помочь защищать город.

Выставлены блок-посты, осуществляют дежурство по городу, патрули. Оборудованы и усилены блок-посты по г. Шостка и г. Глухов. В г. Глухов оборудованы также места обогрева для патруля во время несения дежурства. Осуществляется проверка людей при въезде и выезде. Проводится опрос и т.д.