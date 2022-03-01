Проте місцеві розуміють, що їхні міста все ж під загрозою, оскільки російські окупанти будь-якої миті можуть спробувати їх захопити. Тому там виготовляють багато коктейлів молотова, якими будуть частувати загарбників.

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Як саме готуються до оборони

Про те, яка ситуація в наближеному до Росії регіоні, розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. Наразі відомо про підготовку людей до опору окупантам у Шосткинській територіальній громаді. Там протягом дня не було жодних зіткнень, тому люди мали час на те, щоб придумати, як зустрічати ворогів.

Щодо блокпостів, то їх обладнали у двох містах – Шостці та Глухові. На них вже зробили пункти обігріву для українських захисників. Також волонтери продовжують туди нести продукти, провізію та речі.

Регіон буде готовий і до облоги

Також у Шосткинській громаді зараз наполегливо працюють над тим, щоб підготуватися до ймовірної облоги. Що вже роблять:

почали розв'язувати питання постачання та випікання на території громади хліба;

планують налагодити виробництво соняшникової олії, яка закінчується;

пропрацьовують питання виробництва макаронних виробів та круп з сировини, яка наявна в місцевих аграріїв;

також аграрії щодня безкоштовно надають приблизно 15 тонн молока, яке роздають по мікрорайонах;

у місцевій школі готують їжу для харчування тероборони.

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Читайте текст допису Дмитра Живицького:

Шосткинський район:

За інформацією голови Шосткинської РДА Віктора Губенко, станом на сьогодні по Шосткинському району не було ніяких бойових дій та зіткнень. Усі територіальні громади готуються до оборони!

Підготували багато коктейлів Молотова. Все більше люди залучаються до територіальної оборони, громадських формувань, які створені по територіальних громадах.

Багато волонтерів спостерігається по м. Шостка, також, дуже багато волонтерів залучено по м. Глухів (навіть більше, ніж потрібно). Зносять харчових продуктів, провізію, речі.

Все, щоб допомогти обороняти місто.

Виставлені блок-пости, здійснюють чергування по місту, патрулі. Обладнано та посилено блок-пости по м. Шостка та у м.Глухів. У м. Глухів обладнано також місця обігріву для патруля під час несення чергування. Здійснюється перевірка людей при в’їзді та виїзді. Проводиться опитування тощо.