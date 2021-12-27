"Много манипуляций": в правительстве о возможном отключении тепла на новогодние праздники

27 декабря 2021 , 11:50
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Минэнерго заявили, что знают о вероятном отключении тепла в домах украинцев на праздники. Это может произойти из-за нехватки газа.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ему известно о такой возможности. Он подчеркнул, что ему должны предоставить соответствующие цифры по этой ситуации.

К теме "Нафтогаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"

НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты с теплокоммунэнерго заключены и объемы будут предоставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме,
– сказал Галущенко.

Важно! Министр энергетики Герман Галущенко уверял украинцев, что веерных отключений во время отопительного сезона не будет. Причиной отсутствия отопления могут быть только плановые ремонтные работы, но их график можно проследить.

Ситуация с газом в Украине

Вас может заинтересовать, сколько платит Европа за российский газ: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик