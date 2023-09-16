Детали Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – раскрыл в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что ситуация с ракетами в России – хуже, чем была в прошлом году.

Обратите внимание Ракеты тоже будут наращивать, – в ПС оценили, чем Россия может бить по энергообъектам осенью

Надо уточнить, что ракет (в России – 24 Канал) меньше по состоянию на осень 2023 года в разы, чем было по состоянию на 2022 год,

– подчеркнул Игнат.

В то же время он добавил, что производство ракет в стране-террористке продолжается. Несмотря на санкции, Россия и дальше может производить смертоносное оружие. Кроме того, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.

Заметьте! В сентябре 2023 года США ввели санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России получать запрещенное в обход санкций

Что говорят в ГУР МО

В ГУР МО подчеркнули, что Россия пытается вернуть производство оружия к масштабам, которые были до начала полномасштабного вторжения. В то же время, стране-террористке не удастся реализовать свой замысел. Несмотря на это, оккупанты готовятся к новым террористическим атакам осенью и зимой. В частности, сохраняется опасность ударов по энергосистеме.