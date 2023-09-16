Деталі Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – розкрив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він зауважив, що ситуація з ракетами у Росії – гірша, аніж була торік.

Зверніть увагу Ракети теж нарощуватимуть, – у ПС оцінили, чим Росія може бити по енергооб’єктах восени

Треба уточнити, що ракет (у Росії – 24 Канал) менше станом на осінь 2023-го року в рази ніж було станом на 2022 рік,

– наголосив Ігнат.

Водночас він додав, що виробництво ракет у країні-терористці триває. Попри санкції, Росія й далі може виготовляти смертоносну зброю. Окрім того, і в ракетах, і в "Шахедах" є західні комплектуючі. Попри санкції, Росія продовжує їх отримувати.

Зауважте! У вересні 2023 року США ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії отримувати заборонене в обхід санкцій.

Що кажуть у ГУР МО

У ГУР МО наголосили, що Росія намагається повернути виробництво зброї до масштабів, які були до початку повномасшабного вторгнення. Водночас країні-терористці не вдасться реалізувати свій задум. Попри це, окупанти готуються до нових терористичних атак восени та взимку. Зокрема, зберігається загроза ударів по енергосистемі.