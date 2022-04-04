Много заминированных дорог и разрушенных мостов: на Черниговщине просят пока не возвращаться

В Черниговской области захватчики заминировали много дорог и разрушили мосты. Поэтому местное население просят подождать и пока не возвращаться домой.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в области очень много работы по ликвидации последствий пребывания там россиян.

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Заминированные дороги и разрушенные мосты в Черниговской области

У нас очень много заминированных дорог, очень много разрушенных коммуникаций по области, много сорванных мостов,

– отметил Чаус.

Он добавил, что Служба автодорог, военные, администрация сейчас занимаются обеспечением, организацией маршрутов по всей территории. Это нужно, чтобы как можно быстрее восстановить нормальный трафик, чтобы была возможность доехать до любого уголка Черниговской области.

Людей просят пока не возвращаться домой

Также глава ОВА обратился ко всем жителям Черниговщины, особенно тем населенным пунктам, где стояли российские танки. "Москальская мразота уехала, но они заминировали все вокруг", – подчеркнул Чаус.

Поэтому он попросил людей подождать, пока Вооруженные Силы, инженеры и саперы проведут разминирование. Это важно, чтобы избежать новых жертв.

Чаус написал, что, к сожалению, Черниговщина очень много людей потеряла во время враждебных действий россиян. Однако враги обязательно понесут за это ответственность.

Напомним, российские оккупанты уничтожили мост, который соединял Чернигов и Киев. Поэтому гуманитарные грузы будут двигаться другим путем.

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