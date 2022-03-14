Враг также продолжает попытки наступления на севере Украины – совершил авиаудары на Чернигов. Рассказываем, какова ситуация в регионах по состоянию на 8.00.

Внимание Украинские защитники уничтожили 50 единиц российской техники под Мелитополем, – Арестович

Киевская область

Во время ночи по области раздавались тревоги по области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники населенными пунктами Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин.

Периодические бои в селах этих общин. Эвакуацию из области планируют продолжить по возможности.

Черниговская область

Продолжались оборонительные бои возле Чернигова. Ночью на Чернигов враг совершил 3 авианалета. Информацию о разрушениях еще уточняют.

Сейчас большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже 3 суток без света, отдельные пригородные районы уже 5 и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают по восстановлению сетей, иногда под обстрелами россиян.

Сумская область

Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Попадание в жилые дома, подробности уточняют.

Многочасовая воздушная тревога ночью.

На сегодня шли переговоры о зеленых коридорах, впрочем, ни один из маршрутов эвакуации не согласовали.

Житомирская область

Воздушная тревога практически всю ночь. В селе Ставище в результате ракетного удара разрушено 7 зданий и повреждено 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из домов, которые были поражены.

Кировоградская область

Практически всю ночь и до сейчас воздушная тревога.

Днепропетровская область

Многочасовая тревога ночью.

Харьков

Харьков – ночью продолжились обстрелы жилых районов, в частности Салтовки, новых домов. Количество пострадавших еще не установлено. По области велись активные бои в направлении изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.

Запорожская область

На Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пробует закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожского края.

Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопления техники, по которой был нанесен артиллерийский удар – кроме вражеской техники наши военные попали в склад с боекомплектом противника.

Ровенская область

Попадание в телебашню. Телевидение и радио не работают. Количество пострадавших устанавливают.

Волынь

Ночь прошла относительно спокойно.

Винницкая область

Ночь прошла относительно спокойно, были воздушные тревоги.

Закарпатье

Продолжается воздушная тревога уже несколько часов.

Хмельницкая область

Ночью – несколько часов воздушные тревоги.

Тернополь

Ночью – воздушная тревога несколько часов.

Черкассы

Продолжается воздушная тревога уже несколько часов.

Львовская область

Ночью несколько часов воздушная тревога.

Полтавская область

Продолжается воздушная тревога уже несколько часов.

Черновцы

Ночью несколько часов воздушная тревога. В общем спокойно.

Ивано-Франковск

Многочасовая тревога ночью.

Луганская область

Северодонецк под постоянными артобстрелами, за сутки 18 попаданий в жилые дома. Горячее в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.

Донецкая область

С полуночи – активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.

В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Русские били градами по Авдеевскому коксохиму. В Волноваху русня вошла. Мариуполь – без изменений. Ад.

Николаевская область

Николаев – обстрелы всю ночь. В городе Снигиревка в результате обстрела разрушены частные жилые дома. ГСЧС области сообщило о погибшем. Количество пострадавших устанавливается.

Херсонская область

Херсон: ночью и вечером взрывы сильные и Грады.

Одесса

В общем спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.