Могут ли мобилизовать многодетных родителей: что говорят адвокаты

Все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет подлежат всеобщей мобилизации. Однако многодетные родители имеют право на отсрочку.

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Поэтому, мужчины, которые имеют на содержании трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку.

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Могут ли мобилизовать многодетных родителей

В 2024 году изменения в положения, которые гарантируют отсрочку многодетным родителям, не вносились. Поэтому, все, кто воспитывает 3 и более детей, имеют право на отсрочку и не подлежат мобилизации.

Стоит объяснить, что многодетной считается такая семья, которая находится в законном зарегистрированном браке, проживает вместе и воспитывает 3 и более детей в возрасте до 18 лет. К этой категории также относятся отец или мать одиночки, которые самостоятельно занимаются детьми.

Мобилизовать многодетных родителей могут исключительно по собственному желанию и решению военно-врачебной комиссии.

Адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская в комментарии "Фактам" объяснила, что отсрочку от мобилизации могут получить как многодетный отец, так и мать.

Чтобы получить право на отсрочку, стоит подтвердить свой статус многодетной семьи. Для этого надо получить соответствующее удостоверение в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты, исполнительных органов городских и поселковых советов, ЦНАПов. Этот документ надо предоставить в ТЦК, ведь он подтверждает право на отсрочку.

Однако, важно учитывать, что отсрочка от мобилизации не будет распространяться на многодетных женщин и мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.