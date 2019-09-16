Многое зависит от переговоров с Трампом, – Верстюк об обмене пленными

Второй этап обмена пленными между Украиной и РФ будет, в частности, зависеть от будущего визита Владимира Зеленского в США.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил обозреватель издания НВ Иван Верстюк и подчеркнул, что важную роль сыграют переговоры с Дональдом Трампом.

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"Россия почему-то ожидает, что Дональд Трамп занял более российскую позицию, чем раньше", – сказал Верстюк.

Он рассказал, что недавно общался с генералом Беном Ходжесом, который активно причастен к формированию американской политики в отношении Украины. Тот отметил, что Путин зря надеется на то, что американцы пойдут на какие-то уступки по российскому вопросу, санкциям и заключенным.

Относительно поддержки Украины есть консенсус между демократами и республиканцами. И будущие президентские выборы США никак не повлияют на этот баланс. То есть украинский и российский вопрос – это аксиомы для демократов и республиканцев США,

– добавил обозреватель.

К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируют провести уже в скором времени.

Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала