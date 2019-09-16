Багато залежить від перемовин з Трампом, – Верстюк про обмін полоненими

Другий етап обміну полоненими між Україною та РФ буде, зокрема, залежати від майбутнього візиту Володимира Зеленського до США.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив оглядач видання НВ Іван Верстюк та наголосив, що важливу роль зіграють перемовини з Дональдом Трампом.

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"Росія чомусь очікує, що Дональд Трамп зайняв більш російську позицію, ніж раніше", – сказав Верстюк.

Він розповів, що нещодавно спілкувався з генералом Беном Ходжесом, який активно причетний до формування американської політики щодо України. Той зазначив, що Путін даремно надіється на те, що американці підуть на якісь поступки щодо російського питання, санкцій та в'язнів.

Щодо підтримки України є консенсус між демократами і республіканцями. І майбутні президентські вибори США ніяк не вплинуть на цей баланс. Тобто українське і російське питання – це аксіоми для демократів і республіканців США,

– додав оглядач.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що другий етап обміну утримуваними особами між Україною і Росією планують провести вже незабаром.

Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу